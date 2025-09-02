DAX23.579 +0,4%ESt505.323 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.194 -0,2%Nas21.506 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,70 -2,0%Gold3.563 +0,8%
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Mittwochnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von eBay. Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 88,24 USD.

Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,8 Prozent auf 88,24 USD ab. Die Abwärtsbewegung der eBay-Aktie ging bis auf 87,99 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,20 USD. Bisher wurden heute 198.008 eBay-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,15 USD) erklomm das Papier am 16.08.2025. Gewinne von 14,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 56,40 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 56,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,08 USD aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 2,74 Mrd. USD gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

