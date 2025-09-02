eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Mittwochnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von eBay. Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 88,24 USD.
Werte in diesem Artikel
Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,8 Prozent auf 88,24 USD ab. Die Abwärtsbewegung der eBay-Aktie ging bis auf 87,99 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,20 USD. Bisher wurden heute 198.008 eBay-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,15 USD) erklomm das Papier am 16.08.2025. Gewinne von 14,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 56,40 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 56,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,08 USD aus.
Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 2,74 Mrd. USD gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur eBay-Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren abgeworfen
Übrigens: eBay und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf eBay
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eBay
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: goldenangel / Shutterstock.com
Nachrichten zu eBay Inc.
Analysen zu eBay Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.2020
|eBay Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.2020
|eBay Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.2019
|eBay Hold
|Deutsche Bank AG
|11.10.2019
|eBay Outperform
|Credit Suisse Group
|04.09.2019
|eBay Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.10.2019
|eBay Outperform
|Credit Suisse Group
|18.07.2019
|eBay Outperform
|Credit Suisse Group
|18.07.2019
|eBay Buy
|Aegis Capital
|24.04.2019
|eBay Buy
|The Benchmark Company
|30.01.2019
|eBay Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.2020
|eBay Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2019
|eBay Hold
|Deutsche Bank AG
|04.09.2019
|eBay Neutral
|UBS AG
|22.10.2018
|eBay Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|19.10.2018
|eBay Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.01.2020
|eBay Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.2018
|eBay verkaufen
|Morgan Stanley
|19.10.2017
|eBay Underweight
|Morgan Stanley
|08.08.2017
|eBay Underperform
|Mizuho
|21.07.2017
|eBay Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für eBay Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen