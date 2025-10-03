eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von eBay gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von eBay zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 89,78 USD.

Das Papier von eBay legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 89,78 USD. Die eBay-Aktie legte bis auf 89,78 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 88,74 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88.955 Stück gehandelt.

Bei 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,66 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,40 USD ab. Abschläge von 37,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,08 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eBay am 30.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 2,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBay 2,58 Mrd. USD umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren eingebracht