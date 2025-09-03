eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay reagiert am Donnerstagnachmittag positiv
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von eBay. Zuletzt wies die eBay-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 91,14 USD nach oben.
Das Papier von eBay konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 91,14 USD. In der Spitze legte die eBay-Aktie bis auf 91,55 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 90,57 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 140.324 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 101,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Bei 56,40 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem eBay seine Aktionäre 2024 mit 1,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.
eBay gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eBay einen Umsatz von 2,58 Mrd. USD eingefahren.
Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,45 USD je Aktie.
