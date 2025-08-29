DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.310 -1,6%Euro1,1650 -0,1%Öl66,85 -0,8%Gold3.549 -0,3%
eBay im Fokus

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay tendiert am Abend nordwärts

04.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von eBay gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die eBay-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 92,64 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
79,15 EUR 2,49 EUR 3,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von eBay legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 92,64 USD. Bei 92,66 USD erreichte die eBay-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 90,57 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten eBay-Aktien beläuft sich auf 622.974 Stück.

Am 16.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Am 01.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 64,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD.

Am 30.07.2025 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD in den Büchern standen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,45 USD je Aktie in den eBay-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu eBay Inc.

Analysen zu eBay Inc.

DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay BuyAegis Capital
24.04.2019eBay BuyThe Benchmark Company
30.01.2019eBay BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
22.10.2018eBay NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
19.10.2018eBay NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
12.01.2018eBay verkaufenMorgan Stanley
19.10.2017eBay UnderweightMorgan Stanley
08.08.2017eBay UnderperformMizuho
21.07.2017eBay UnderweightMorgan Stanley

