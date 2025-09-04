DAX23.587 -0,8%ESt505.316 -0,6%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.307 -0,7%Nas21.624 -0,4%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1728 +0,7%Öl65,44 -2,2%Gold3.576 +0,8%
US-Arbeitsmarktdaten: DAX wenig bewegt -- Wall Street höher -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Orsted-Aktie dennoch in Grün: Gewinn-Prognose gesenkt - Kapitalerhöhung bereits genehmigt
Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung
eBay im Fokus

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag mit Kursplus

05.09.25 16:10 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von eBay zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 93,51 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
79,78 EUR 0,63 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 93,51 USD. Die eBay-Aktie legte bis auf 94,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 93,30 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 185.459 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 8,17 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2024 bei 56,40 USD. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 65,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

eBay-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 USD belaufen.

eBay ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,79 USD. Im letzten Jahr hatte eBay einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eBay einen Umsatz von 2,58 Mrd. USD eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,45 USD je eBay-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu eBay Inc.

DatumMeistgelesen
mehr Analysen