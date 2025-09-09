DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.441 -0,6%Nas21.849 -0,1%Bitcoin97.052 +1,8%Euro1,1705 -0,1%Öl67,56 +1,6%Gold3.645 +0,5%
So entwickelt sich eBay

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay fällt am Abend

10.09.25 20:24 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay fällt am Abend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von eBay. Das Papier von eBay gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 91,08 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
78,78 EUR -0,01 EUR -0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von eBay gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 91,08 USD abwärts. Die eBay-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 90,82 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,89 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 415.068 eBay-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 101,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,06 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,40 USD am 01.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 30.07.2025. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eBay noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat eBay im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eBay 2,58 Mrd. USD umsetzen können.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

