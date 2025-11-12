eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von eBay zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 87,82 USD zu.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 87,82 USD zu. Die eBay-Aktie legte bis auf 88,40 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,78 USD. Zuletzt wechselten 87.761 eBay-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,15 USD. Dieser Kurs wurde am 16.08.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,18 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,73 USD ab. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 49,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
eBay ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,87 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eBay einen Umsatz von 2,59 Mrd. USD eingefahren.
Den erwarteten Gewinn je eBay-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,45 USD fest.
