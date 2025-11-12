eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay gewinnt am Abend an Fahrt
Die Aktie von eBay gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 88,36 USD zu.
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 88,36 USD zu. Bei 88,65 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 87,78 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 613.758 eBay-Aktien gehandelt.
Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 58,73 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die eBay-Aktie derzeit noch 33,53 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 29.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,87 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eBay einen Umsatz von 2,59 Mrd. USD eingefahren.
In der eBay-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
