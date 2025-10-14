DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.294 +0,2%Top 10 Crypto15,41 -3,4%Nas22.655 -0,2%Bitcoin97.325 -2,3%Euro1,1609 +0,3%Öl62,53 -1,4%Gold4.150 +1,0%
Blick auf Aktienkurs

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay präsentiert sich am Abend fester

14.10.25 20:23 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay präsentiert sich am Abend fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von eBay. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 91,20 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
77,58 EUR 0,49 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von eBay zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 91,20 USD. Die eBay-Aktie zog in der Spitze bis auf 91,46 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 514.402 eBay-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2025 auf bis zu 101,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eBay-Aktie mit einem Kursplus von 10,92 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,40 USD am 01.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 USD belaufen.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat eBay mit einem Umsatz von insgesamt 2,74 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,20 Prozent gesteigert.

Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: George W. Bailey / Shutterstock.com

