eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag gesucht

Die Aktie von eBay zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das eBay-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 84,97 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die eBay-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 84,97 USD. Die eBay-Aktie legte bis auf 84,97 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 84,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der eBay-Aktie belief sich zuletzt auf 97.884 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,73 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 44,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,08 USD je Wertpapier.

Am 29.10.2025 hat eBay in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,87 Mrd. USD gegenüber 2,59 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,45 USD je eBay-Aktie belaufen.

