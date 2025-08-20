eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von eBay gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 99,06 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 99,06 USD. Der Kurs der eBay-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 99,56 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 99,56 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 77.107 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2024 (56,40 USD). Abschläge von 43,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

eBay-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte eBay am 30.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eBay noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat eBay im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eBay 2,58 Mrd. USD umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

