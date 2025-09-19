eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von eBay. Im NASDAQ-Handel kam die eBay-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 90,63 USD.
Werte in diesem Artikel
Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der eBay-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 90,63 USD. Die eBay-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 91,32 USD aus. Die größten Abgaben verzeichnete die eBay-Aktie bis auf 90,50 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 91,12 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 84.850 eBay-Aktien umgesetzt.
Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 10,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 56,40 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für eBay-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,15 USD ausgeschüttet werden.
Am 30.07.2025 äußerte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,74 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
In der eBay-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu eBay Inc.
