eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von eBay. Zuletzt sprang die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 92,00 USD zu.
Das Papier von eBay konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 92,00 USD. Bei 92,74 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 91,83 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 150.085 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 56,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem eBay seine Aktionäre 2024 mit 1,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte eBay am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,45 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat eBay im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eBay 2,58 Mrd. USD umsetzen können.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 5,45 USD je Aktie aus.
