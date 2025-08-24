DAX24.329 -0,1%ESt505.470 -0,3%Top 10 Crypto15,99 -3,1%Dow45.412 -0,5%Nas21.508 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1705 -0,2%Öl68,64 +1,3%Gold3.373 ±0,0%
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

25.08.25 16:10 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von eBay. Im NASDAQ-Handel gewannen die eBay-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von eBay legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 99,51 USD. Bei 99,71 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 99,52 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 94.257 eBay-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 56,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,08 USD je Wertpapier.

Am 30.07.2025 äußerte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,74 Mrd. USD – ein Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eBay 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 5,45 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: goldenangel / Shutterstock.com

