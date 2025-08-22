eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay legt am Abend zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von eBay zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 99,53 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,3 Prozent auf 99,53 USD. Den Tageshöchststand markierte die eBay-Aktie bei 99,71 USD. Mit einem Wert von 99,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 412.707 eBay-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 1,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 56,40 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 43,33 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte eBay am 30.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat eBay im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eBay 2,58 Mrd. USD umsetzen können.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,45 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor einem Jahr eingefahren