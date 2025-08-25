DAX24.193 -0,3%ESt505.393 -0,9%Top 10 Crypto15,38 -3,0%Dow45.271 ±-0,0%Nas21.472 +0,1%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1654 +0,3%Öl67,40 -2,0%Gold3.384 +0,5%
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Dienstagnachmittag verlustreich

26.08.25 16:10 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Dienstagnachmittag verlustreich

Die Aktie von eBay gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die eBay-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 96,85 USD.

eBay Inc.
82,48 EUR -2,09 EUR -2,47%
Charts|News|Analysen
Um 15:52 Uhr fiel die eBay-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 96,85 USD ab. Die Abwärtsbewegung der eBay-Aktie ging bis auf 96,81 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,36 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 106.134 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD. 4,44 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 56,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Mit Abgaben von 41,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem eBay seine Aktionäre 2024 mit 1,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.

eBay veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,74 Mrd. USD im Vergleich zu 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu eBay Inc.

Analysen zu eBay Inc.

DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay BuyAegis Capital
24.04.2019eBay BuyThe Benchmark Company
30.01.2019eBay BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
22.10.2018eBay NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
19.10.2018eBay NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
12.01.2018eBay verkaufenMorgan Stanley
19.10.2017eBay UnderweightMorgan Stanley
08.08.2017eBay UnderperformMizuho
21.07.2017eBay UnderweightMorgan Stanley

