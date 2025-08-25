eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Dienstagnachmittag verlustreich
Die Aktie von eBay gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die eBay-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 96,85 USD.
Um 15:52 Uhr fiel die eBay-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 96,85 USD ab. Die Abwärtsbewegung der eBay-Aktie ging bis auf 96,81 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,36 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 106.134 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD. 4,44 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 56,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Mit Abgaben von 41,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem eBay seine Aktionäre 2024 mit 1,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.
eBay veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,74 Mrd. USD im Vergleich zu 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Von Analysten wird erwartet, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
