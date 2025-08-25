eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay gibt am Abend nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von eBay gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der eBay-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,9 Prozent auf 93,75 USD.

Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr um 4,9 Prozent auf 93,75 USD ab. Das Tagestief markierte die eBay-Aktie bei 93,61 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,36 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.175.548 eBay-Aktien.

Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 7,89 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 56,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,84 Prozent würde die eBay-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

eBay ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,74 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,58 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

