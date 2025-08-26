eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von eBay gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 94,53 USD.
Werte in diesem Artikel
Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 94,53 USD. Die eBay-Aktie sank bis auf 94,39 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,50 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 114.128 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,15 USD) erklomm das Papier am 16.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,40 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 67,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte eBay ein EPS von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,58 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,74 Mrd. USD ausgewiesen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 5,45 USD im Jahr 2025 aus.
