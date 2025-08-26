eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken eBay am Abend auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 94,11 USD.

Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 94,11 USD. Der Kurs der eBay-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 93,91 USD nach. Bei 94,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 556.203 eBay-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 101,15 USD. Gewinne von 7,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 56,40 USD. Mit Abgaben von 40,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 30.07.2025 vor. eBay hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 2,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,45 USD je eBay-Aktie.

