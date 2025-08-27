eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von eBay gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die eBay-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 92,74 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die eBay-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 92,74 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eBay-Aktie bisher bei 92,47 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,61 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 156.572 eBay-Aktien.

Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,07 Prozent könnte die eBay-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 56,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 USD belaufen.

eBay ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,45 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,45 USD je Aktie belaufen.

