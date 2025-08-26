eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich eBay

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 92,00 USD abwärts.

Die eBay-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 92,00 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eBay-Aktie bisher bei 91,81 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,54 USD. Bisher wurden via NASDAQ 98.568 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 101,15 USD. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 9,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 56,40 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 38,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

eBay ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,79 USD. Im letzten Jahr hatte eBay einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,58 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 5,45 USD je Aktie aus.

