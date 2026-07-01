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Heute im FokusDAX setzt Rekordjagd fort -- Mega-Deal perfekt: Continental verkauft ContiTech -- SK hynix, Allianz, Infineon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, DroneShield, BASF im Fokus
TKMS erzielt anscheinend U-Boot-Deal zum Nato-Gipfel. Microsoft: Milliardenumsätze in Deutschland - doch die meisten EU-Steuern zahlt der Konzern anderswo. Mercedes-Benz-Aktie mit 25 Prozent Verlust seit Jahresbeginn. SAP & Co.: KI-Schwäche hilft Softwarewerten. easyJet stimmt Übernahmeangebot zu. Porsche streicht offenbar tausende Stellen.
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