FRIEDRICH VORWERK-Aktie -38%: Margenentwicklung ernüchtert

Das Unternehmen hat auf Basis vorläufiger Zahlen im vierten Quartal einen außergewöhnlich hohen Umsatz von 109 Millionen Euro erzielt, was einem Wachstum von 56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der Umsatz sei jedoch mit einem unerwartet schwachen EBIT von 2,8 Millionen Euro einher gegangen, was einer Marge von 2,6 Prozent entspreche. In Summe erwartet das Management im Übergangsjahr 2023 einen Umsatz von mehr als 300 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge wird aufgrund des anhaltenden Kostendrucks bei Material und Personal auf Höhe des Vorjahres erwartet. Die EBIT-Marge wird wegen der erfolgten Investitionen unter dem Niveau von 2022 liegen.

Als "sehr enttäuschend" stufen die Analysten von Jefferies die Zahlen, aber auch den Ausblick ein. Am negativsten sei, dass bis 2024 keine Besserung in Sicht sei.

Im XETRA-Handel verliert die FRIEDRICH VORWERK-Aktie am Dienstag zeitweise satte 38,24 Prozent auf 12,34 Euro.

Dow Jones Newswires

Ausgewählte Hebelprodukte auf FRIEDRICH VORWERK Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FRIEDRICH VORWERK Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FRIEDRICH VORWERK

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK