eBullion stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
eBullion lud am 19.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Umsatzseitig wurden 0,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBullion 0,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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