Eckert und Ziegler: Folgt der Befreiungsschlag?

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Die Eckert-und-Ziegler-Aktie hat sich vom Jahrestief gelöst. Ob da technisch noch mehr geht, werden die kommenden Handelstage zeigen.

Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Eckert und Ziegler hat Anlegern im gesamten bisherigen Börsenjahr keine Freude bereiten können. Die schwache Kursentwicklung nach den Halbjahreszahlen 2026 wirft die Frage auf, ob die Jahresziele dann vielleicht doch noch eine Nummer zu groß sind. Im Sommer hatte das Unternehmen diese bestätigt.

Zuversicht für die Jahresziele

Die Analysten der Equity-Research-Boutique NuWays zweifeln die Jahresziele 2026 offensichtlich nicht an. Im Vorfeld der Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 12. November erwarten die Analysten eine spürbare Beschleunigung beim Gewinnwachstum. Getragen werden soll diese von der Profitabilität im Bereich Isotope Products. Dazu rechnen die Analysten bis zum Jahresende mit steigenden Umsätzen bei Lutetium-177 und bei den Lizenzeinnahmen.

Noch keine Trendwende

Dieser fundamentalen Zuversicht steht die technische Realität entgegen. Zwar gelang es dem Papier, sich vom Jahrestief bei 12 Euro spürbar zu lösen, für eine technische Umkehrformation spricht das allerdings noch nicht. Um wieder Oberwasser zu bekommen, müsste die Aktie den Bereich um knapp 14 Euro zurückerobern und die 200-Tage-Linie, die bei rund 14,40 Euro verläuft, nach oben überspringen. Ausgeschlossen ist das nicht, benötigt aber positive Impulse. Kommen könnten diese dann von den Q3-Zahlen.

Fazit

Der mittel- und langfristige Abwärtstrend ist weiter ungebrochen. Um den vorherrschenden Trend zu brechen, gilt es daher zunächst, die kurzfristigen Hürden zu meistern. Da wäre etwa die 13-Euro-Marke, deren Rückeroberung das Chartbild wieder optimistischer gestalten könnte. Aber auch der Blick nach unten ist wichtig für die Chartkosmetik. Hilfreich wäre es daher, den Bereich um 12,50/12,60 Euro zu verteidigen. Gelingt dies nicht, dürfte ein weiteres Mal der Test des Jahrestiefs bei 12 Euro anstehen.

Bei Eckert und Ziegler sollen die Q3-Zahlen den Impuls liefern, bei 2G Energy hat der Finanzchef bereits vorgelegt. Seine Aussagen werfen ein neues Licht auf die jüngste Korrektur der Aktie.

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Kurzfristige Hürden muss auch die BENO-Aktie nehmen, allerdings aus einem ganz anderen Grund. Dahinter steht ein Wachstumsszenario, das zunehmend greifbar wird.

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Erstellung am 20.10.26 um 11:18 Uhr.

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