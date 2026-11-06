Eckert und Ziegler: Hilft der Rückenwind aus den USA?

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Die Eckert und Ziegler-Aktie ist wieder zurück in der Spur. Technisch kommt es nun aber zu einer echten Bewährungsprobe.

Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Eckert und Ziegler bereitet den Anlegern endlich wieder Freude. Nach der langen Durststrecke seit Jahresbeginn, die mit dem Tief bei 12 Euro im Oktober 2026 Aktionären zwischenzeitlich ein Minus von über 20 Prozent bescherte, legte das Papier zuletzt wieder kräftig zu. Neben der Charttechnik dürfte noch eine weitere Komponente für die jüngst gewonnene Dynamik verantwortlich sein.

Verbessert sich das Medizintechnikumfeld?

Durch den Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA wächst die Hoffnung, dass sich das Umfeld für Medizintechnikunternehmen in den USA wieder spürbar verbessert. Dabei geht es nicht nur um die Zollproblematik, sondern auch um die Förderung von innovativen Medizintechnik-Projekten. Nach der Amtsübernahme von Donald Trump wurde unter anderem ein Projekt von Eckert und Ziegler eingestellt. Ob und wann es wieder grünes Licht dafür gibt, ist aber völlig offen. Die Chancen stehen aber insgesamt nicht schlecht.

13,50-Euro-Marke bleibt noch relevant

Technisch hatte die Aktie mit dem erneuten Rückgang Ende August die Unterstützung bei 13,50 Euro gebrochen. Im Anschluss gelang es Mitte September um 12 Euro einen Boden auszubilden, der schon Anfang Oktober erneut getestet wurde. Von dort stieg das Papier bis auf 13,50 Euro. Die einstige Unterstützung, die sich zum Widerstand wandelte, konnte aber schnell passiert werden.

Fazit

Mit dem Ausbruch über die Marke von 14 Euro könnte die Eckert und Ziegler-Aktie nun die Chartformation Tasse mit Henkel ausbilden. Denn bei rund 14,30 Euro verläuft aktuell…

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