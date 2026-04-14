Eckert und Ziegler: Ist das die Wende?

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Die Aktie von Eckert & Ziegler hat den technischen Abwärtstrend gebrochen. Impuls hinter der Kursbewegung ist wohl eine Analystenempfehlung.

Nach einem langen Dornröschenschlaf legt die Aktie von Eckert & Ziegler aktuell los wie die Feuerwehr. Grund dürfte eine Analystenstudie sein: Das Bankhaus Metzler hat die Coverage für den Berliner Strahlenmedizin-Spezialisten aufgenommen und empfiehlt das Papier mit einem Kursziel von 21 Euro zum Kauf. Die Studie kommt genau zum richtigen Zeitpunkt.

Abwärtstrend geknackt

Das Timing gilt dabei vorrangig für den Aktienchart. Im Jahreschart hat sich das Papier nun endlich aus dem seit September 2025 abwärts gerichteten Trendkanal befreit. Ungeachtet von Prognoseerfüllung und Ausblick für 2026 bröckelte die Aktie lange vor sich hin. Damit dürfte nun Schluss sein.

Optimistisches Szenario

Vielmehr ist der Blick jetzt nach oben gerichtet: Der Bereich zwischen 16,50 und 17 Euro könnte schnell wieder erreicht werden. Gelingt es dabei, das Jahreshoch bei rund 16,60 Euro und die 200-Tage-Linie bei aktuell rund 16,95 Euro nach oben zu durchbrechen, wären das weitere Signale für steigende Kurse. Ein möglicher Zielbereich könnte dann bei rund 20 Euro liegen.

Fazit

Bis zum Jahreshoch aus 2025 bei knapp 23 Euro ist es zwar noch weit, bei Erreichen der technischen Zwischenziele ist jedoch nichts auszuschließen. Fundamental ist der Ausblick 2026 stark von der Währungsentwicklung abhängig. Währungsbereinigt rechnet das Unternehmen mit einem Zuwachs beim Umsatz von 9 Prozent und beim bereinigten EBIT von 21 Prozent. Wird die lange vernachlässigte Aktie von Investoren wiederentdeckt, könnte dies den notwendigen Schub dafür liefern, um den endgültigen technischen Durchbruch zu schaffen.

Eher verhalten war hingegen die jüngste Kursentwicklung bei Clearvise. Das könnte sich ändern, sobald das Unternehmen am 30. April seinen Dividendenvorschlag für 2025 und die Planung für 2026 vorlegt: zum Artikel

Auch bei Pyrum scheint der Markt noch zu warten. Und zwar auf eine entscheidende Nachricht. Kommt sie wie erhofft in den nächsten Wochen, könnte das die Initialzündung sowohl für ein stark beschleunigtes Wachstum als auch für die Aktie sein: zum Artikel

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Erstellung am 14.04.26 um 11:58 Uhr.

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