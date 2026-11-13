Eckert und Ziegler: Kommt jetzt der Befreiungsschlag?

Nach einem verhaltenen Jahresauftakt ist Eckert und Ziegler im dritten Quartal wieder in Fahrt gekommen. Ob das für die bestätigte Prognose reicht, hängt nun an einem Faktor, der bislang gefehlt hat.

Das „V“ im Jahreschart der Aktie von Eckert und Ziegler ist bereits jetzt beeindruckend – und es könnte sogar noch bis 16 Euro weiter ausgebildet werden. Mit der Bestätigung der Jahresziele für 2026 und der Ankündigung, im vierten Quartal wieder Lizenzerlöse einzufahren, stehen die Ampeln auf Grün. Zudem sind die Worte des Managements bereits im Q3 mit Taten unterlegt.

Starkes drittes Quartal

In den ersten neun Monaten 2026 hat das Medizintechnikunternehmen Eckert und Ziegler den Umsatz um 2 Prozent auf 229,0 Mio. Euro gesteigert. Das klingt zunächst etwas mau. Allerdings sind die Berliner im dritten Quartal wieder in Fahrt gekommen. Da legte der Umsatz um fast 6 Prozent zu. Das EBIT vor Sondereinflüssen (bereinigtes EBIT) stieg im Neunmonatszeitraum um knapp 4 Prozent auf 52,6 Mio. Euro und der Nettogewinn legte kräftig um 19 Prozent auf 35,4 Mio. Euro zu. Der isolierte Blick auf Q3 zeigt hier sogar einen Anstieg beim Nettogewinn um gut 54 Prozent.

Weiterer Schwung im Q4

Ungeachtet des starken dritten Quartals klafft bis zu den erneut bestätigten Geschäftszielen für 2026 noch eine große Lücke. So will das Unternehmen im Gesamtjahr weiterhin einen Umsatz von rund 320 Mio. Euro und ein bereinigtes EBIT von rund 80 Mio. Euro erzielen. Nachdem im bisherigen Geschäftsverlauf fehlende Lizenzerlöse das Zahlenwerk im Vergleich zum Vorjahr etwas mager erscheinen ließen, kündigte das Management diese nun für das vierte Quartal an.

Fazit

Die Unsicherheit bezüglich der Erfüllung der Jahresprognose ist aus der Aktie raus. Da das Management von Eckert und Ziegler bei solchen Ankündigungen bislang stets seine Versprechen einlöste, sehen wir ebenfalls keinen Grund zum Zweifeln mehr. Für die weitere Entwicklung ab 2027 wird es entscheidend sein, wie das Unternehmen die höheren Energie-, Transport- und Logistikkosten schultern kann. Dagegen ist die starke Marktstellung im Bereich radioaktiver Isotope ein klares Kaufargument für den langfristig orientierten Anleger.

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Erstellung am 13.11.26 um 09:17 Uhr.

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