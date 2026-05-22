Eckert und Ziegler: Nachschub gesichert

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Eckert & Ziegler schließt eine Kooperation mit Thor Medical. Die Unternehmen prüfen zudem, wie sich die jeweiligen Kompetenzen bei der Isotopenproduktion bündeln lassen.

Das Medizintechnikunternehmen Eckert & Ziegler SE hat eine Kooperations- und Liefervereinbarung mit dem norwegischen Unternehmen Thor Medical unterzeichnet. Thor Medical ist ein Anbieter von Alphastrahlern für die Krebstherapie der nächsten Generation. Im Rahmen der Partnerschaft soll die Entwicklung von auf Blei-212 basierender Therapien beschleunigt werden, denn eine wachsende Zahl von Biotech- und Pharmaunternehmen entwickelt bereits auf Blei-212-basierende Therapien und benötigt daher dieses Isotop. Thor Medical wird zunächst Blei-212 für die präklinische Forschung und Entwicklung an Eckert & Ziegler liefern. Die Aktie profitiert von der Meldung bislang kaum und bewegt sich unverändert in dem Seitwärtskanal zwischen 14,40 und 15,80 Euro. Allerdings dürfte sich in Kürze entscheiden, ob die Marke von 15,80 Euro nach oben gerissen werden kann oder ob es wieder in Richtung des unteren Endes des Kanals geht.

Die Meldung des Unternehmens finden sie hier: zum Artikel

Vor einem Ausbruch nach einer kurzen Konsoliderung könnte auch die Aktie von Daldrup & Söhne stehen. Auch, weil nun Termine anstehen, die für weitere Impulse sorgen könnten: zum Artikel

Bereits am Allzeithoch und mit hoher Dynamik weiter im Steigflug ist die Aktie von 2G Energy. Der aktuelle Newsflow erklärt es: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.517 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 23.05.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 28.5.26 um 9:28 Uhr.

Hinweise zu potenziellen Interessenkonflikten:

Eine StockXperts oder dem Autorenteam von StockXperts nahestehende Gesellschaft hält Aktien des Unternehmens oder derivative Instrumente, die vom Kurs der Aktien abhängen, und/oder sie hat die Aktie in ein von ihr betreutes Musterdepot oder Anlagevehikel (bspw. ein Zertifikat) aufgenommen.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel