DAX25.115 -0,3%Est506.051 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3600 -1,6%Nas26.675 +0,1%Bitcoin63.114 -1,3%Euro1,1613 -0,1%Öl96,84 +2,0%Gold4.388 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Angriffe auf Iran: DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneins -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Snowflake von Bilanz beflügelt -- AMD, Delivery Hero, Uber, Siemens Energy im Fokus
Top News
Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX verbucht kleine Abschläge Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX verbucht kleine Abschläge
Jetzt neu: Das finanzen.net Kryptodepot - Handelsideen & Updates von Investor-Guard Thomas Jansen. Jetzt neu: Das finanzen.net Kryptodepot - Handelsideen & Updates von Investor-Guard Thomas Jansen.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Eckert und Ziegler: Nachschub gesichert

28.05.26 09:42 Uhr

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts.
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Eckert und Ziegler: Nachschub gesichert | finanzen.net

Eckert & Ziegler schließt eine Kooperation mit Thor Medical. Die Unternehmen prüfen zudem, wie sich die jeweiligen Kompetenzen bei der Isotopenproduktion bündeln lassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eckert & Ziegler
15,43 EUR -0,41 EUR -2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Medizintechnikunternehmen Eckert & Ziegler SE hat eine Kooperations- und Liefervereinbarung mit dem norwegischen Unternehmen Thor Medical unterzeichnet. Thor Medical ist ein Anbieter von Alphastrahlern für die Krebstherapie der nächsten Generation. Im Rahmen der Partnerschaft soll die Entwicklung von auf Blei-212 basierender Therapien beschleunigt werden, denn eine wachsende Zahl von Biotech- und Pharmaunternehmen entwickelt bereits auf Blei-212-basierende Therapien und benötigt daher dieses Isotop. Thor Medical wird zunächst Blei-212 für die präklinische Forschung und Entwicklung an Eckert & Ziegler liefern. Die Aktie profitiert von der Meldung bislang kaum und bewegt sich unverändert in dem Seitwärtskanal zwischen 14,40 und 15,80 Euro. Allerdings dürfte sich in Kürze entscheiden, ob die Marke von 15,80 Euro nach oben gerissen werden kann oder ob es wieder in Richtung des unteren Endes des Kanals geht.

Die Meldung des Unternehmens finden sie hier: zum Artikel

Vor einem Ausbruch nach einer kurzen Konsoliderung könnte auch die Aktie von Daldrup & Söhne stehen. Auch, weil nun Termine anstehen, die für weitere Impulse sorgen könnten: zum Artikel

Bereits am Allzeithoch und mit hoher Dynamik weiter im Steigflug ist die Aktie von 2G Energy. Der aktuelle Newsflow erklärt es: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.517 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 23.05.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 28.5.26 um 9:28 Uhr.

Hinweise zu potenziellen Interessenkonflikten:

Eine StockXperts oder dem Autorenteam von StockXperts nahestehende Gesellschaft hält Aktien des Unternehmens oder derivative Instrumente, die vom Kurs der Aktien abhängen, und/oder sie hat die Aktie in ein von ihr betreutes Musterdepot oder Anlagevehikel (bspw. ein Zertifikat) aufgenommen.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel

SmartCaps-Newsletter – Investieren in Small & Mid Caps