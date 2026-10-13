Eckert und Ziegler: Stärke zieht Partner an

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Eckert und Ziegler schließt einen neuen Liefervertrag. Doch diesmal sind die Berliner der Empfänger und die Ware heißt Terbium-161.

Das Medizintechnikunternehmen Eckert & Ziegler SE hat mit der niederländischen TerThera einen Liefervertrag über das Radionuklid Terbium-161 für die Radioligandentherapie (RLT) geschlossen. Im Rahmen des Vertrags werden die Niederländer Terbium-161 an Eckert und Ziegler in Brasilien liefern, die das Radionuklid in ihr Portfolio aufnehmen. Die Zusammenarbeit ergänzt die Strategie der Berliner, den lokalen Zugang zu strategischen theranostischen Lösungen zu erweitern. Durch die Kombination von Terbium-161 mit modernen Targeting-Wirkstoffen in Brasilien verkürzt das Unternehmen die Lieferkette und eröffnet onkologischen Patienten in der gesamten Region neue klinische Perspektiven. Die Nachricht hat der Aktie zunächst geholfen, sich weiter vom Jahrestief bei rund 12 Euro zu lösen. Das Papier arbeitet an einer nachhaltigen Bodenbildung, diese ist aber noch nicht abgeschlossen.

Die Meldung des Unternehmens finden Sie hier: zum Artikel

Auch Masterflex treibt sein Geschäft im Ausland voran, was an der Börse allerdings noch nicht honoriert wird: zum Artikel

Pyrum kämpft indes noch mit einem Engpass in der Produktion. Für dessen Lösung zeichnet sich aber ein konkreter Fahrplan ab, was die Stabilität der Aktie erklärt: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.457 Prozent oder 14,0 Prozent p.a. (Stand: 10.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 13.10.26 um 16:31 Uhr.

Hinweise zu potenziellen Interessenkonflikten:

Eine StockXperts oder dem Autorenteam von StockXperts nahestehende Gesellschaft hält Aktien des Unternehmens oder derivative Instrumente, die vom Kurs der Aktien abhängen, und/oder sie hat die Aktie in ein von ihr betreutes Musterdepot oder Anlagevehikel (bspw. ein Zertifikat) aufgenommen.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel