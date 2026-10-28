Eckert und Ziegler: Startschuss für kommerzielle Versorgung mit Actinium-225

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Eckert und Ziegler erhält die GMP-Zertifizierung für Actinium-225. Das Unternehmen spricht von einem regulatorischen Meilenstein.

Das Medizintechnikunternehmen Eckert und Ziegler SE hat über das hundertprozentige Tochterunternehmen Eckert und Ziegler Therapeutics GmbH die Herstellungserlaubnis für Actinium-225 erhalten. Bei Actinium-225 handelt es sich um einen sogenannten Alphastrahler zur Nutzung in gezielten radiopharmazeutischen Anwendungen. Das Unternehmen bezeichnet die Herstellungserlaubnis als regulatorischen Meilenstein und sieht den entscheidenden Wendepunkt gekommen, an dem aus der vorhandenen Produktionskapazität eine Lieferzusage wird, auf die die Branche sich bei der Umsetzung ihrer klinischen und kommerziellen Programme stützen kann. Das Vorhaben fußt auf einem starken Fundament. Zur Actinium-225-Produktion wird Radium-226 als Ausgangsmaterial benötigt. Hier besitzt Eckert und Ziegler einen gesicherten Zugang. Das Unternehmen hat die Umnutzung von Altquellen mit Radium-226 in seine Versorgungsstrategie integriert. Zusätzlich wird nicht konvertiertes Radium-226 nach der Bestrahlung wieder in den Produktionsprozess zurückgeführt, sodass Material über mehrere Herstellungszyklen hinweg genutzt werden kann. Die Aktie kann nach Veröffentlichung der Nachricht zulegen. Technisch ist die Wende zwar noch nicht geschafft, der Kurs entwickelt sich aber in die richtige Richtung.

Die Meldung des Unternehmens finden Sie hier: zum Artikel

Nicht nur bei Eckert und Ziegler steht die charttechnische Wende noch aus, auch die GESCO-Aktie kommt trotz steigender Gewinne kaum vom Fleck: zum Artikel

Die Aktie von Matador Secondary Private Equity wird indes für Probleme am Private-Equity-Markt abgestraft, von denen das eigene Portfolio kaum betroffen ist. Vor allem die Halbjahreszahlen sprechen eine andere Sprache: zum Artikel

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Erstellung am 28.10.26 um 15:24 Uhr.

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