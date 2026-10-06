Eckert und Ziegler: Wie lange hält die 12-Euro-Marke noch?

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Die Aktie von Eckert und Ziegler kann sich vom Jahrestief nicht lösen. Technisch droht weiteres Ungemach.

Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Eckert und Ziegler kommt nicht vom Fleck. Während die Halbjahreszahlen 2026 Licht und Schatten zeigten, könnte die abgespaltene Pentixapharm noch einmal zur Belastung werden. Im Rahmen der Abspaltung verpflichtete sich Eckert und Ziegler, Wandelanleihen von Pentixapharm über bis zu 18,5 Mio. Euro zu zeichnen. Bis Ende Juni wurden 4,5 Mio. Euro abgerufen. Das Delta beträgt demnach noch 14,0 Mio. Euro.

Keine nennenswerte Erholung

14,0 Mio. Euro sind auch für Eckert und Ziegler keine Peanuts, erklären die anhaltende Talfahrt aber nicht. Technisch sieht es nämlich alles andere als rosig für das Papier aus. Zwar gelang mit dem Anstieg Ende September ein Bruch des vom Jahreshoch im Juni bei rund 16,55 Euro ausgehenden Abwärtstrends, dieser währte aber nur kurz und die technische Erholung wurde schnell wieder abverkauft.

Jurassic Support

Wie prekär die aktuelle technische Lage ist, zeigt sich beim Blick auf die Unterstützung bei 12 Euro. Die Marke, die derzeit wieder getestet wird, ist fast schon als prähistorisch zu bezeichnen: Denn sie stammt aus dem Dezember 2023. Hält diese Unterstützung nicht, hat das Papier Abwärtspotenzial bis 11 Euro. Diese Marke ist ebenfalls schon betagt, stammt sie doch aus dem April 2024.

Fazit

Dass die Eckert-und-Ziegler-Aktie wieder zu einem Höhenflug ansetzt, ist momentan kaum vorstellbar. Doch kommt unverhofft bekanntlich ja oft. Dennoch halten wir es mehr mit technischen Signalen und Wahrscheinlichkeiten als mit deutschen Sprichwörtern. Technisch sieht es nicht gut aus und ein Rutsch unter die Unterstützung bei 12 Euro könnte das Papier schnell in Richtung 11 Euro drücken. Bevor sich die Nachrichtenlage und die technische Situation nicht nachhaltig verbessert haben, gilt weiter Vorsicht.

Während Eckert und Ziegler an einer alten Unterstützung um Halt ringt, arbeitet clearvise bereits an einer Bodenbildung. Fundamental spräche einiges dafür, dass sie gelingt: zum Artikel

Wie bei clearvise kommt auch bei LAIQON neuer Schwung aus dem eigenen Geschäft – nur in einem ganz anderen Tempo. Ein neues Produkt hat dabei schon in den ersten Wochen überrascht: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.442 Prozent oder 14,0 Prozent p.a. (Stand: 03.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 06.10.26 um 10:52 Uhr.

Hinweise zu potenziellen Interessenkonflikten:

Eine StockXperts oder dem Autorenteam von StockXperts nahestehende Gesellschaft hält Aktien des Unternehmens oder derivative Instrumente, die vom Kurs der Aktien abhängen, und/oder sie hat die Aktie in ein von ihr betreutes Musterdepot oder Anlagevehikel (bspw. ein Zertifikat) aufgenommen.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel