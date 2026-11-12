Eckert und Ziegler: Zweifel an Prognose ausgeräumt

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Eckert und Ziegler nimmt mit einem starken Q3 Kurs auf die Jahresziele 2026. Besonders der Nettogewinn sticht aus dem Zahlenwerk hervor.

Das Medizintechnikunternehmen Eckert und Ziegler SE hat in den ersten neun Monaten 2026 den Umsatz um 2 Prozent auf 229,0 Mio. Euro gesteigert. Dabei legte die Umsatzdynamik im dritten Quartal zu. Hier erreichte das Unternehmen einen Zuwachs von fast 6 Prozent. Das EBIT vor Sondereinflüssen (bereinigtes EBIT) stieg im Neunmonatszeitraum um knapp 4 Prozent auf 52,6 Mio. Euro und der Nettogewinn legte kräftig um 19 Prozent auf 35,4 Mio. Euro zu. Das entspricht einem Ergebnis/Aktie von 0,57 Euro. Zudem verweist das Unternehmen auf die erhöhte Vorjahresbasis beim Umsatz durch Lizenzerlöse, die 2026 bislang ausgeblieben sind. Für das vierte Quartal kündigt das Management nun Lizenzerträge an und erwartet aufgrund der anhaltend starken Nachfrage nach radiopharmazeutischen Produkten eine gute Geschäftsentwicklung. Demnach bestätigt das Unternehmen die Ziele für 2026 und plant unverändert mit einem Umsatz von rund 320 Mio. Euro und einem bereinigten EBIT von rund 80 Mio. Euro. Die Aktie hat sich deutlich vom Jahrestief gelöst und könnte den zuletzt erfreulichen Kursaufschwung fortsetzen.

Die Meldung des Unternehmens finden Sie hier: zum Artikel

Auf ein starkes Schlussquartal ist auch NAGA angewiesen, um die ehrgeizige Prognose zu erfüllen. Wie zuversichtlich das Management ist, zeigt es allerdings nicht nur mit Worten: zum Artikel

Wie ein einzelnes Bauteil über das Tempo eines ganzen Ausbauprogramms entscheidet, zeigt sich derzeit beim Altreifen-Recycler Pyrum. Fällt die Prüfung positiv aus, könnte sich die Lage der Aktie rasch verändern. zum Artikel

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Erstellung am 12.11.26 um 08:26 Uhr.

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