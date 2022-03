Eckert & Ziegler erwartet weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum

BERLIN (dpa-AFX) - Der Strahlen- und Medizintechnikexperte Eckert & Ziegler will nach einem Umsatz- und Gewinnplus im vergangenen Jahr weiter zulegen. Der Umsatz soll 2022 auf rund 200 Millionen Euro steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mit. Beim Jahresüberschuss prognostiziert das Management rund 38 Millionen Euro. Die Prognose basiere auf einem gewichteten Durchschnittskurs von 1,20 US-Dollar pro Euro und stehe unter dem Vorbehalt, dass aus den Entwicklungen in der Ukraine keine größeren Verwerfungen resultierten, hieß es.

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz vorläufigen Zahlen zufolge von rund 176 Millionen auf gut 180 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss nahm von knapp 23 Millionen auf 34,5 Millionen Euro zu. Seinen Aktionären will Eckert & Ziegler daher eine um fünf Cent erhöhte Dividende von 50 Cent je Aktie zahlen. Die detaillierten Zahlen sollen am 30. März veröffentlicht werden./nas