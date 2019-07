Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie: Chartanalyse zeigt Momentum Impuls

Am 30.07.2019 18:00 ist bei Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik das Chartsignal Momentum Impuls aufgetreten. Das Chartsignal Momentum Impuls ist ein long Signal.

Der Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,9 Prozent auf 121,00 EUR.

Nach starken Kursanstiegen konsolidieren Aktien häufig eine zeitlang, sammeln Kraft und setzen dann den Kursanstieg wieder fort. Die Konsolidierungsphase ist idealerweise mit einem Rückgang der Volatilität und des Handelsvolumens verbunden. Dieses Kursverhalten wird durch die "Momentum Impuls Formation" abgebildet. Die "Momentum Impuls Formation" besteht aus zwei Phasen, die in Schaubild 1 abgebildet sind. In der ersten Phase verzeichnet die Aktie einen steilen Kursanstieg. In der zweiten Phase konsolidiert die Aktie in einer relativ engen Spanne.

Redaktion finanzen.net

