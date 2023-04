Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik Aktie News: Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik am Vormittag in Grün

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 42,22 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie sogar auf 42,38 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,84 EUR. Bisher wurden heute 11.435 Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktien gehandelt.

Am 06.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 61,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 31,41 Prozent Plus fehlen der Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,44 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie mit einem Verlust von 43,41 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 110,00 EUR.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik wird am 11.05.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 07.05.2024.

