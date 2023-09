Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik Aktie News: Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik. Zuletzt wies die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 32,22 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Papiere um 09:06 Uhr 0,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie bei 32,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.775 Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 83,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 28,92 EUR fiel das Papier am 13.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie 10,24 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie wird bei 60,00 EUR angegeben.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie

Eckert & Ziegler-Aktie mit kräftigem Plus: Eckert & Ziegler zieht Großauftrag aus den USA an Land

Schwacher Handel: SDAX gibt zum Ende des Dienstagshandels nach

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich nachmittags leichter