Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik Aktie News: Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik tendiert am Mittag schwächer

Die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 4,0 Prozent im Minus bei 41,92 EUR. In der Spitze büßte die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie bis auf 40,34 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktien beläuft sich auf 226.991 Stück.

Am 01.04.2022 markierte das Papier bei 62,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 32,39 Prozent Plus fehlen der Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,44 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie 42,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,00 EUR je Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie aus.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 07.05.2024.

