Eco Science Solutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Eco Science Solutions präsentierte in der am 23.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net