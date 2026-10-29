Ecolab gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Ecolab äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 52,23 ARS gegenüber 48,64 ARS im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ecolab im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.041,40 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 5.533,29 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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