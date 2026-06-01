Ecomb Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Ecomb Registered hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Ecomb Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,200 SEK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 1,5 Millionen SEK gegenüber 0,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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