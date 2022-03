Ecotel kündigt Sonderdividende an

Die ecotel communication AG (ISIN: DE0005854343) will den Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 2,25 Euro je Aktie ausschütten. Diese setzt sich zusammen aus einer Basisdividende in Höhe von 0,70 Euro und einer Sonderdividende in Höhe von 1,55 Euro aufgrund der positiven Ertragsentwicklung im Geschäftsjahr 2021.

Im letzten Jahr wurde eine Dividende in Höhe von 0,14 Euro je Aktie ausgeschüttet. Die Hauptversammlung wird voraussichtlich am 8. Juli 2022 stattfinden. Beim derzeitigen Aktienkurs von 26 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite (ohne Sonderdividende) bei 2,70 Prozent. Im Juli 2015 wurde erstmalig eine Dividende in Höhe von 0,16 Euro je Aktie ausgeschüttet.

Der Konzernumsatz lag im Geschäftsjahr 2021 bei 95,9 Mio. Euro (Vorjahr: 98,3 Mio. Euro). Der Anstieg beim EBITDA betrug 55 Prozent auf 18,1 Mio. Euro nach 11,7 Mio. Euro im Jahr zuvor. Unter dem Strich ergab sich ein Konzernüberschuss von 4,8 Mio. Euro (Vorjahr: 1,0 Mio. Euro) bzw. ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 1,36 Euro (Vorjahr: 0,28 Euro).

Die ecotel Gruppe ist ein Telekommunikationsunternehmen, das sich auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen spezialisiert hat. Mutterunternehmen ist die ecotel communication AG mit Sitz in Düsseldorf. Die Gesellschaft wurde 1998 gegründet und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de