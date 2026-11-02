Ecovacs Robotics A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

02.11.26 06:35 Uhr

Ecovacs Robotics A lud am 31.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,21 CNY. Im letzten Jahr hatte Ecovacs Robotics A einen Gewinn von 0,770 CNY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ecovacs Robotics A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,65 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 4,20 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net