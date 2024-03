Laut Marktexperte Ed Yardeni ist es gut möglich, dass der US-Aktienmarkt in den nächsten zwei Jahren um rund 30 Prozent steigen wird. Ein Überschwang an KI-Investoren würde jedoch ein Risiko für den Aktienmarkt darstellen. Anleger bleiben wohl dennoch zuversichtlich, was die Marktaussichten betrifft.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Zum vollständigen Artikel