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Edeka-Verbund steigert Umsatz auf 77,3 Milliarden Euro

27.04.26 11:17 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Edeka-Verbund hat seinen Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr leicht steigern können. Insgesamt seien 77,3 Milliarden Euro umgesetzt worden - und damit 2,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilte die Zentrale in Hamburg mit. Das sei ein Rekordhoch. 42,7 Milliarden Euro (plus 4,6 Prozent) entfielen dabei den Angaben zufolge auf die rund 3.200 eigenständig agierenden Edeka-Kaufleute, 17,9 Milliarden Euro (plus 1,6 Prozent) auf den Discounter Netto.

Ende vergangenen Jahres betrieb der Verbund insgesamt 10.871 Lebensmittelmärkte. Davon entfielen 5.629 auf Edeka und 4.433 auf Netto. Bundesweit seien 247 Märkte neu eröffnet worden, 104 davon bei Netto. Die Investitionen bezifferte der Verbund auf rund 2,6 Milliarden Euro, im laufenden Jahr sollen es 2,9 Milliarden Euro werden. Zu Gewinnen machte Edeka keine Angaben.

Rund 85 Prozent des deutschen Lebensmitteleinzelhandels werden von Edeka, Rewe, der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) und Aldi kontrolliert. An Nummer eins steht dabei der Edeka-Verbund mit rund 417.500 Beschäftigten - etwa 4.500 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Auszubildenden liege bei 20.900./klm/DP/nas