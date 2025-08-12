Edelmetallverband: Sind besorgt über Folgen von US-Zöllen auf Goldindustrie

NEUENBURG (dpa-AFX) - Der Export von Goldbarren aus der Schweiz in die USA ist nicht wie ursprünglich angenommen von US-Zöllen befreit. Vielmehr gilt dafür - wie auch für die meisten anderen Schweizer Produkte - seit dem Donnerstag ein Zoll von 39 Prozent, wie am Freitag bekannt wurde. "Wir sind besorgt über die Folgen, welche die Zölle für die Goldindustrie und den physischen Goldhandel mit den USA haben werden", erklärte Christoph Wild, Präsident des Branchenverbands ASFCMP, in einer am Freitagnachmittag veröffentlichten Stellungnahme. Mit den Zöllen sei der Export von Goldgussprodukten in die USA für die Schweizer Raffinerien nicht mehr rentabel.

Der Verband stehe im Rahmen der Zolldiskussionen "in regem Austausch" mit verschiedenen Parteien - darunter Schweizer Behörden, die für Gold- und Silberhandel zuständige London Bullion Market Association (LBMA), der World Gold Council (WGC) sowie auch für den Goldmarkt wichtige US-amerikanische Verteter. Gemeinsam werde nach Lösungen gesucht.

Wild betonte darüber hinaus, dass der US-Markt für die Schweizer Edelmetallindustrie zwar von Bedeutung sei, die weltweit tätige Branche aber nicht allein vom Erfolg in den USA abhänge. Und auch für Goldbarren aus anderen Ländern gelten Zölle. Dennoch befürchten Experten, dass die Schweiz nun ihren Status als wichtige Drehscheibe für den Goldbarrenexport in die USA an Länder wie Australien oder Großbritannien verlieren könnte./mk/uh/AWP/jsl