Edible Garden: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Edible Garden hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 18,79 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2961,000 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Edible Garden mit einem Umsatz von insgesamt 3,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,70 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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