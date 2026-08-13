Edible Garden: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

16.08.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Edible Garden mit einem Umsatz von insgesamt 3,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,70 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 18,79 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2961,000 USD erwirtschaftet worden.

Edible Garden hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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