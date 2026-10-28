EEII AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung

EEII AG: EEII AG und Haute Capital Partners SA unterzeichnen eine gemeinsame unverbindliche Absichtserklärung



28.10.2026 / 07:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement :

EEII AG und Haute Capital Partners SA unterzeichnen eine gemeinsame unverbindliche Absichtserklärung

Zug, 28. Oktober 2026

Die EEII AG («EEII»; SIX Swiss Exchange: EEII) und die Haute Capital Partners SA («HCP»; BX Swiss: HAUTE) haben eine gemeinsame unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet.

Die beabsichtigte Transaktion würde grundsätzlich in Form einer Übertragung von Vermögenswerten (Asset Deal) an EEII erfolgen, die sämtliche oder einen Teil, der von HCP gehaltenen Beteiligungen umfasst, oder in Form einer wirtschaftlich gleichwertigen Transaktion. Die Gegenleistung würde durch die Ausgabe neuer EEII-Aktien erbracht. Die Transaktion könnte von einer zusätzlichen Barkapitalerhöhung begleitet werden.

Werbung

HCP beabsichtigt, sämtliche oder einen Teil der erhaltenen EEII-Aktien an ihre Aktionäre auszuschütten. Die endgültige Struktur der Transaktion würde einvernehmlich festgelegt und bedürfte der Zustimmung der zuständigen Gesellschaftsorgane beider Unternehmen, einschliesslich der vorgängigen Genehmigung durch die Generalversammlung der Haute Capital Partners SA sowohl für die Transaktion als auch für die Ausschüttung.

Die Gespräche befinden sich in einem frühen Stadium. Umfang, Bewertungen und Bedingungen der Transaktion sind noch Gegenstand von Verhandlungen. Es wurde keine definitive Vereinbarung abgeschlossen, und es besteht keine Gewissheit, dass eine Transaktion zustande kommt. Die Parteien werden den Markt über wesentliche Entwicklungen informieren.



https://eeii.ch/ad-hoc-announcements

Über die EEII AG

Die EEII AG ist eine an der SIX Swiss Exchange notierte Investmentgesellschaft, die sich auf Energie- und Infrastruktur-Assets konzentriert. Das Unternehmen ist in der Schweiz registriert und hat seinen operativen Hauptsitz in Zug.

Werbung

Das Anlageziel des Unternehmens besteht darin, durch Investitionen in strategisch ausgewählte Unternehmen im Energievertriebssektor – insbesondere im Einzelhandel mit Kraftstoffen und Convenience-Artikeln in Form von Tankstellen und angeschlossenen Shops – langfristige Renditen für die Aktionäre zu maximieren. Der geografische Schwerpunkt der Investitionen liegt auf der Schweiz und Europa.

Kontakt:

Christoph Schweizer, Sprecher der EEII AG, contact@weissenstein-partner.ch,

+41 44 552 4343.

EEII ist an der Schweizer Börse (SIX) notiert (Bloomberg: EEII SW Equity).

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der EEII AG dar, noch handelt es sich um einen Prospekt gemäss Artikel 35 ff. oder 69 des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes oder anderer anwendbarer Gesetze. Sie darf ohne vorherige Zustimmung der EEII AG nicht vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Anleger sollten sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten lassen.

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten (im Sinne der Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933) verbreitet werden. Ausserhalb der Schweiz wurden und werden keine Massnahmen ergriffen, um ein öffentliches Angebot der hierin genannten Wertpapiere zu ermöglichen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Einschätzungen und Annahmen der EEII AG widerspiegeln und bekannten sowie unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen, und die EEII AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren.

Die EEII AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen und lehnt jegliche Haftung im Zusammenhang damit ab.