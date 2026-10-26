Effnetplattformen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Effnetplattformen stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 288,05 Prozent auf 9,7 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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