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EfTEN Real Estate Fund III AS Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Werte in diesem Artikel
Aktien
EfTEN Real Estate Fund III AS Registered Shs
19.65 0.15 0.77 %
Charts | News | Analysen

EfTEN Real Estate Fund III AS Registered hat am 12.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,460 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat EfTEN Real Estate Fund III AS Registered 9,1 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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