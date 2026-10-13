EfTEN Real Estate Fund III AS Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

13.10.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat EfTEN Real Estate Fund III AS Registered 9,1 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,460 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

EfTEN Real Estate Fund III AS Registered hat am 12.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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